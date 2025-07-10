Вашингтон хочет принудить Москву к послушанию

Американский президент Дональд Трамп меняет свою стратегию в отношении России с пряника на кнут, готовясь задействовать против страны свое "секретное оружие". Об этом пишет издание The Telegraph.

Как отмечает обозреватель издания Ребекка Коффлер, все предыдущие меры не возымели на Россию особого эффекта. Это касается введения более 16 тысяч санкций против государства, исключения российских банков из системы SWIFT, заморозки активов ЦБ и прочих ограничений. Тем не менее, у Трампа еще остался один тайный способ оказать давление на Москву – это министр финансов США Скотт Бессент, который является человеком нестандартного мышления.

"Путин будет знать, что Трамп, возможно, замышляет что-то серьезное. В конце концов, он давал российскому лидеру сигнал о том, что у подписания соглашения есть определенные сроки", – сообщается в статье.

До этого в США разработали новый закон о санкциях против России, согласно которому любая страна, оказывающая содействие Москве в различных областях, будет обкладываться пошлинами в 500% на американские товары. Фактически это означает полное эмбарго для торговых партнеров Кремля.

"Если Трамп и Бессент действительно решат занять жесткую позицию, сможет ли Россия избежать экономического коллапса?" – задается журналистка вопросом.

Ранее Дональд Трамп пообещал России "маленький сюрприз", рассказывая о принятии предстоящих мер против страны.