Sohu: Путин обескуражил Трампа неожиданным шагом на переговорах

Неожиданный шаг Путина на переговорах с Трампом ошарашил США
Фото: Kremlin.ru / wikimedia.org
Вашингтон загнали в тупик

Поведение Владимира Путина во время недавнего сеанса телефонного общения с Дональдом Трампом ошарашило власти США – никто не ожидал, что российский лидер окажется настолько суровым, сообщают китайские журналисты издания Sohu. По их словам, американский президент рассчитывал, что сможет оказать давление на главу России с помощью угроз и выгодных сделок, но потерпел жесткое поражение.

Вместо того, чтобы идти на поводу у американцев, Владимир Путин отказался играть по предложенным правилам – он не просто остался верным своей позиции, но также ужесточил свою риторику в ответ на попытки манипуляций. Это обескуражило Вашингтон, который полагал, что выйдет победителем из схватки.

"Звонок закончился безрезультатно. США недооценили решимость Путина", – указывают в статье.

В итоге все мирные инициативы Трампа претерпели оглушительный провал. По сути власти США оказались в тупике, поскольку они не понимают, как могут договориться с Владимиром Путиным.

После состоявшихся переговоров американский лидер объявил, что разочаровался в позиции главы России – по его словам, в Кремле не собираются заканчивать украинский конфликт. Поэтому он принял решение поддержать Киев и возобновить поставки необходимого вооружения на Украину. Такое обещание Зеленскому дал Трамп вскоре после беседы с Путиным.

Источник: Sohu
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