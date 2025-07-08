Трамп сказал, что слышит "много чуши" от Путина

Глава США крайне не доволен

Глава вашингтонской администрации Дональд Трамп выразил сильное недовольство действиями российского лидера Владимира Путина в контексте украинского конфликта. Он заявил журналистам, что регулярно слышит "много чуши" от президента РФ, и подчеркнул, что внешняя вежливость со стороны нашего главнокомандующего в итоге оказывается пустой.

"Нас постоянно заваливают чушью от Путина. Он все время очень любезен, но в итоге это оказывается бессмысленным", – грубо отрезал лидер американцев.

Хозяин Белого дома отметил, что российская сторона якобы не предпринимает никаких реальных шагов для урегулирования ситуации. По его словам, несмотря на постоянную демонстрацию дипломатичности, конструктивного прогресса в решении конфликта нет.

Ранее, 5 июля, американский лидер сообщил, что обсуждал с президентом нашей страны санкционную политику западной коалиции. Он назвал российского президента "профессионалом" и признал, что тому удается адаптироваться к внешнему давлению и справляться с ограничениями, наложенными на возглавляемое им государство.

К слову, ранее были раскрыты итоги личного разговора двух лидеров.