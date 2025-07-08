Лукашенко рассказал о необычном угощении от Путина

Лукашенко рассказал о необычном угощении от Путина
Александр Лукашенко. Фото: Okras/wikimedia.org
Белорусский лидер был весьма удивлен

Во время поездки в Могилевскую область белорусский лидер Александр Лукашенко посетил племенной завод, специализирующийся на разведении коз. Там он попробовал козье молоко и поделился воспоминаниями, связанными с главой нашей страны Владимиром Путиным.

Батька рассказал, что однажды российский лидер угостил его этим продуктом. По словам белорусского президента, тогда он даже не сразу понял, что это козье молоко – настолько вкус был близок к привычному коровьему. Он подчеркнул, что качественное козье молоко не должно иметь специфического запаха – ведь подобное молоко он уже пробовал раньше и знает, каким оно должно быть по вкусу.

В завершение визита организаторы подарили ему двух коз – зааненской и альпийской породы. Эти животные, как уточнили специалисты, дают молоко высокого качества без выраженного аромата.

Белоруссия и Россия являются союзными государствами, тесно сотрудничают в экономической и аграрной сферах. Связи между народами двух стран остаются прочными, а лидеры давно общаются в неформальном ключе.

Отметим также, что глава Белоруссии всегда демонстрирует внимание к сельскому хозяйству и часто подчеркивает важность натуральных продуктов в рационе.

К слову, ранее Алена Водонаева поделилась необычной историей о президенте нашей страны.

Источник: Telegram-канал "Пул первого" ✓ Надежный источник
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