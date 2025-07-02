Водонаева поделилась историей о том, как ее подруга восхищается Путиным

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Алена Водонаева поделилась необычной историей о том, как ее подруга восхищается Владимиром Путиным. Недавно звезда отправилась в автопутешествие по США. Вместе с подругой блогер стартовала из Нью-Йорка, а конечной точкой маршрута станет город Салем, где она давно мечтала отметить день рождения.
По пути девушки снимали видео – на одном из них они едят картошку фри, на другом подруга знаменитости неожиданно высказывается в поддержку главы нашей страны. Женщина возмутилась сложной системой заправок в США и сравнила ее с привычной российской, назвав Россию лучшим государством.
По словам подруги, в России "все за тебя делают", тогда как в Америке приходится разбираться с заправкой и оплатой вручную. Эмоциональное заявление она завершила фразой о том, что полностью поддерживает российского президента.
2 июля Алене Водонаевой исполнилось 42 года. Девушка была дважды замужем и воспитывает сына Богдана от первого брака. Сейчас она продолжает активно вести соцсети и делиться с подписчиками моментами из жизни.
К слову, ранее телеведущая резко раскритиковала решение Ксении Бородиной выйти замуж.
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