Водонаева поделилась историей о том, как ее подруга восхищается Путиным

Девушка выступает с патриотических позиций

Алена Водонаева поделилась необычной историей о том, как ее подруга восхищается Владимиром Путиным. Недавно звезда отправилась в автопутешествие по США. Вместе с подругой блогер стартовала из Нью-Йорка, а конечной точкой маршрута станет город Салем, где она давно мечтала отметить день рождения.

По пути девушки снимали видео – на одном из них они едят картошку фри, на другом подруга знаменитости неожиданно высказывается в поддержку главы нашей страны. Женщина возмутилась сложной системой заправок в США и сравнила ее с привычной российской, назвав Россию лучшим государством.

По словам подруги, в России "все за тебя делают", тогда как в Америке приходится разбираться с заправкой и оплатой вручную. Эмоциональное заявление она завершила фразой о том, что полностью поддерживает российского президента.

2 июля Алене Водонаевой исполнилось 42 года. Девушка была дважды замужем и воспитывает сына Богдана от первого брака. Сейчас она продолжает активно вести соцсети и делиться с подписчиками моментами из жизни.

К слову, ранее телеведущая резко раскритиковала решение Ксении Бородиной выйти замуж.