Песков раскрыл реакцию Путина на самоубийство Старовойта

Стала известна реакция Путина на самоубийство Старовойта
Фото: wikimedia.org
В Кремле отметили, что новость оказалась шокирующей для всех

Российскому президенту Владимиру Путину доложили о смерти бывшего главы Минтранспорта РФ Романа Старовойта. Пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о реакции лидера, указал, что подобные новости не могут не шокировать нормальных людей. 

"Естественно, это шокировало и нас тоже. Но пока идет следствие, и это следствие и признано ответить на все вопросы", – подчеркнул он.

Представитель Кремля также отметил, что какие-либо выводы и анализы по поводу случившегося могут делать журналисты, политологи, но представителям власти это "не с руки". 

Напомним, о кончине бывшего главы Курской области стало известно накануне. Старовойт совершил самоубийство вскоре после того, как был опубликован приказ о его снятии с должности. По сообщениям СМИ, против чиновника собирались возбудить уголовное дело из-за коррупции при строительстве оборонительных сооружений в регионе.

Ранее стало известно, что экс-министр оставил после себя солидное имущество, стоимость которого достигает одного миллиарда рублей.

Источник: РИА "Новости"
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