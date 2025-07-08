Только квартир на миллиард рублей: какое наследство оставил Старовойт

Министр покончил с собой из-за возбуждения уголовного дела

Покойный глава Минтранспорта РФ Роман Старовойт оставил после себя внушительное наследство. По данным журналистов, все имущество, которым пользовалась его семья, оценивается примерно в миллиард рублей. Это то, что удалось найти по открытым источникам.

К примеру, бывший глава Курской области владел одной квартирой в Курске – небольшой, всего на 50 квадратных метров. Она располагается на проспекте Вячеслава Клыкова. Его питерское жилье оказалось более внушительным: это квартиры на 50 и 165 квадратов в элитных районах города. Но больше всего люксовой недвижимости Старовойт приобрел в Москве. На улице Климашкина у него квартира на 365 квадратных метров, в элитном ЖК в Шмитовском проезде квартира на 140 квадратов. В московской деревне Мякино он купил участок с трехэтажным особняком, стоимость которого оценивается в 260 млн рублей.

При этом на автомобилях министр помешан не был. В его собственности находится только Tesla Model X P100D, в которой и было найдено его тело после самоубийства.

О личной жизни Старовойта известно немного. Последний год он состоял в отношениях со студенткой Полиной, которой пророчили стать его супругой. От прошлого брака со Светланой Старовойт, который длился с 2010 по 2021 года, у него осталось двое дочерей. В 2020 году бывшая жена министра попала в рейтинг топ-10 самых богатых жен чиновников.

Напомним, в минувший понедельник Романа Старовойта нашли мертвым в своем автомобиле. По сообщениям СМИ, против него собирались возбудить уголовное дело за хищения при строительстве оборонительных укреплений в Курской области.