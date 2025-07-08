США пообещали России "маленький сюрприз"

США пообещали России "маленький сюрприз"
Фото: www.unsplash.com
Глава страны готов пойти на серьезные меры

Хозяин вашингтонской администрации Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность поддержать законопроект о новых антироссийских санкционных ограничениях, автором которого выступил известный русофоб, сенатор Линдси Грэм*. В разговоре с журналистами он отметил, что готов преподнести Москве "маленький сюрприз", не уточнив деталей.

Отвечая на вопрос о своей позиции в отношении антироссийских мер, хозяин Овального кабинета подчеркнул, что сенаторы действительно настаивают на жестких ограничениях, и он серьезно обдумывает их предложения. По его словам, инициатива одного из главных американских русофобов сейчас активно обсуждается, и он готов к решительным действиям.

Ранее кровожадный политик поддержал усилия главы страны по поиску путей урегулирования конфликта, продолжающегося на территории украинского государства, но при этом призвал к более жесткому курсу. Он уверен, что его законопроект может помочь положить конец затяжному противостоянию.

Документ был внесен в Конгресс весной 2025 года. Как объяснял сенатор, инициативу можно описать просто: предлагается ввести что-то вроде огромной пошлины в размере 500 процентов на товары из стран, которые продолжают сотрудничество с Россией, но не оказывают поддержку Киеву.

К слову, ранее Трамп грубо оскорбил главу России Владимира Путина.

*внесен в список экстремистов и террористов

Источник: Коммерсант ✓ Надежный источник
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