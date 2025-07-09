Вашингтон продолжает ухудшать отношения с Москвой

В верхней палате конгресса США заявили, что уже на этой неделе могут быть объявлены новые шаги по санкционному давлению на нашу страну. Как сообщил лидер республиканцев Джон Тун, готовится продвижение двухпартийного законопроекта о введении новых ограничительных мер. Отдельно отмечается, что этот процесс ведется в тесной координации с Овальным кабинетом и палатой представителей.

Тун отметил, что основная задача – добиться согласованных действий всех ветвей власти, чтобы довести инициативу до финального этапа. Он выразил надежду, что сенат сможет завершить работу над документом в ближайшее время. При этом политик добавил, что идея ужесточения санкционного давления на Россию пользуется широкой поддержкой как среди республиканцев, так и среди демократов.

Американские власти верят, что новый законопроект должен стать весомым международным сигналом и показать лидерство Соединенных Штатов на мировой арене. Известно, что сенатор в последние дни ведет активные консультации с вашингтонской администрацией и представителями палаты представителей, чтобы согласовать общую позицию по санкциям против России.

В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп недавно признал, что рассматривает жесткий санкционный проект, подготовленный конгрессменами, и он ему пришелся по вкусу.