Возможности незалежных истощены

На Западе признали, что российская армия уверенно движется к победе, а украинская сторона неумолимо утрачивает ресурсы для продолжения сопротивления. Известный в Венгрии аналитик Золтан Кошкович заявил в соцсетях, что исход этого конфликта зависит от трех факторов: денег, боеприпасов и живой силы.

По его мнению, как только Незалежная полностью израсходует хотя бы один из этих ресурсов, конфликт наконец-то закончится. Аналитик подчеркнул, что ситуация развивается именно так, как многие предсказывали еще в самом начале – киевский режим постепенно теряет все необходимое для агрессивных действий.

"Деньги, боеприпасы, люди. Если хоть что-то из этого закончится, война окончена", – заявил он.

Российская армия, тем временем, продолжает методично уничтожать силы противника, в то время как ВСУ все чаще прибегают к тактике террористических атак по гражданским объектам.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщал, что украинские вояки несут значительные потери и вынуждены отступать по всей линии фронта.

К слову, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сделал заявление после мощного удара армии России по украинским территориям. В операции российских сил были задействованы знаменитые "Кинжалы".