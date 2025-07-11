Американский лидер обещает выступить перед публикой

Содержание предстоящего заявления хозяина вашингтонской администрации Дональда Трампа по Российской Федерации, вероятнее всего, не будет носить революционный характер, считает известный специалист по американской политике Малек Дудаков. Аналитик предположил, что 14 июля глава Белого дома может объявить о введении так называемых "мягких" рестрикций в отношении нашей страны.

Эксперт напомнил, что высокопоставленный американец уже не раз делал громкие анонсы, в том числе и по конфликтной ситуации в Незалежной, однако пока никаких радикальных решений за этим не последовало. Тем не менее, аналитик считает, что полностью исключать возможность серьезных шагов со стороны американского лидера нельзя.

Он уточнил, что если проект закона о санкционном ударе будет одобрен обеими палатами Конгресса, речь не пойдет о жестких ограничениях. По мнению Дудакова, документ, скорее всего, будет содержать множество исключений и оставит хозяину Овального кабинета пространство для дальнейших маневров.

Ранее лидер американцев сообщил, что намерен 14 июля выступить с "важным заявлением", касающимся России. Глава Белого дома признался, что разочарован в действиях Москвы и считает, что ближайшие недели могут внести ясность в развитие ситуации.

До этого политик пообещал России "маленький сюрприз".