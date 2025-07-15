Американская сторона продолжает нагнетать обстановку

Угрозы хозяина вашингтонской администрации Дональда Трампа ввести пошлины против государств-участников БРИКС могут обернуться серьезными потерями для США – к такому выводу пришел экс-работник аналитического отдела американской разведки Ларри Джонсон.

Он указал на ключевую ошибку нового ультиматума Белого дома, отметив, что лидер страны на словах пытается защищать доллар и международную финансовую систему, однако новые угрозы в адрес индийской, бразильской и китайской сторон только сильнее подталкивают эти страны к отказу играть по американским правилам.

Аналитик отметил, что Вашингтон фактически сам отталкивает от себя ведущие экономики БРИКС, грозя ультимативными требованиями и пошлинами за поддержку России. Он убежден: эти меры приведут к ускоренному переходу к расчетам в нацвалютах, а не в долларах, и подорвут позиции США на мировом рынке.

По его словам, Соединенные Штаты ничего не делают для восстановления доверия и укрепления отношений – наоборот, своими действиями только провоцируют отток развивающихся стран от американской системы. Он напомнил, что такие решения уже затрагивают американскую экономику: китайские компании перестали закупать продукцию у американских фермеров, переключившись на Россию и Бразилию, где расчеты идут в юанях или реалах, часто с привязкой к золоту.

Накануне, 14 июля, хозяин Овального кабинета объявил о новом ужесточении политики по отношению к нашей стране: Москве был поставлен 50-дневный ультиматум для урегулирования конфликта. В противном случае, по словам американского лидера, будут введены 100-процентные пошлины на торговых партнеров России, включая ограничения для Евросоюза и Китая.

Кроме того, Трамп подтвердил масштабные поставки вооружений для киевского режима, в том числе поставку 17 зенитных ракетных комплексов Patriot, которые европейские страны приобретут специально для нужд Украины. На фоне таких решений, резюмировал Джонсон, Америка рискует окончательно потерять влияние на международной арене, если продолжит игнорировать интересы других держав.

К слову, ранее России подсказали действенный способ отреагировать на агрессию США.