WP: новые пошлины против РФ коснутся покупателей нефти и газа

Выяснились детали нового антироссийского плана Трампа
Дональд Трамп. Кадр: YouTube
Глава США готов к эскалации ситуации

Американское издание Washington Post со ссылкой на представителя вашингтонской администрации рассказало детали нового плана хозяина Овального кабинета Дональда Трампа по антироссийским пошлинам.

Ранее тот объявил, что, если в течение 50 дней не будет подписано соглашение о прекращении огня в рамках российско-украинского конфликта, американские власти намерены ввести 100-процентные пошлины на все товары нашей страны.

В статье же отмечается, что, в первую очередь, под санкции попадут страны, которые продолжают закупать у России нефть, газ и другие энергоносители. Речь идет о вторичных ограничениях – на покупателей российских энергоресурсов также распространятся дополнительные пошлины.

Выступая накануне в понедельник, хозяин Белого дома заявил о планах вашингтонской администрации установить 100-процентные тарифы на импорт из России, если переговоры по украинскому конфликту не приведут к перемирию в ближайшие 50 дней. На этом фоне, как отмечают аналитики, российский фондовый рынок показал уверенный рост, увеличившись за основную сессию на 2,73%.

Кстати, ранее была раскрыта ключевая ошибка этого нового антироссийского ультиматума.

Источник: Washington Post ✓ Надежный источник
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