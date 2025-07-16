Заявление хозяина Белого дома активно обсуждают

Известный в США аналитик Гилберт Доктороу считает, что ультиматум Дональда Трампа был рассчитан на то, чтобы снизить напряженность среди наиболее агрессивных сенаторов в конгрессе. Такую неожиданную цель нового антироссийского шага эксперт раскрыл на YouTube-канале.

Специалист по политическим маневрам пояснил, что продолжение поставок вооружения всушникам выгодно хозяину Белого дома – таким образом он демонстрирует критикам из числа конгрессменов, в том числе яростному русофобу Линдси Грэму*, что поддержка продолжается и их голос якобы что-то решает.

"Продолжение поставок оружия Украине полезно Трампу тем, что это успокоит сумасшедших из конгресса", – объяснил эксперт.

Он также добавил, что эти же политики настаивали и на введении пошлин против стран, поддерживающих нашу державу. Специалист подчеркнул, что многие из них не учли один существенный момент – Китай прекрасно осознает, что после России может стать следующим объектом давления, и Иран это понимает не хуже. Индию эта ситуация затрагивает меньше, но Россия остается ключевым союзником для всех.

Аналитик напомнил, что, несмотря на угрозы пошлин со стороны США, пекинская администрация уже давно показала, что имеет значительные преимущества в вопросах, связанных с экономикой.

В начале недели хозяин Овального кабинета выставил Москве 50-дневный ультиматум, требуя заключения мира с киевским режимом, и пригрозил ввести 100-процентные тарифы на российский экспорт и вторичные пошлины для государств, покупающих у нашей страны энергетические ресурсы.

К слову, ранее было объявлено об эвакуации Зеленского из Киева.

*внесен в список террористов и экстремистов в России