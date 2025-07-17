В западных странах рассчитывали на другое развитие событий

В западной прессе с большой досадой обратили внимание на то, что Москва крайне сдержанно отнеслась к жестким заявлениям хозяина вашингтонской администрации Дональда Трампа относительно прекращения огня между Россией и Украиной.

Как отмечает немецкое издание Junge Welt, Россия продемонстрировала спокойствие в ответ на ультиматум со стороны американских властей.

"Россия демонстративно спокойно отреагировала на ультиматум Трампа", – с недовольством отметили в статье.

Хозяин Овального кабинета ранее объявил, что Соединенные Штаты намерены ввести стопроцентные пошлины на российские товары, а также применить вторичные санкционные ограничения к странам, покупающим российскую нефть, если в течение 50 дней не будет заключено соглашение о прекращении боевых действий.

Позже в главном российском внешнеполитическом ведомстве высказались о выдвинутых условиях, назвав позицию американской стороны странной. В министерстве также подчеркнули, что ни от одного западного государства не последовало призыва к Киеву начать переговоры с Москвой.

К слову, ранее был раскрыт обновленный замысел западных держав против России.