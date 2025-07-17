США и ЕС разочарованы тем, что не удалось обмануть Россию — Берлетик

"Обмануть не получилось": на Западе пришли в бешенство из-за шага России
Картинка: сгенерировано ИИ
Западные державы рассчитывали на совсем другое развитие событий

Известный в США эксперт по геополитике Брайан Берлетик заявил, что наша страна спутала все карты западным государствам, которые хотели остановить украинский конфликт по собственному сценарию. Это сильно расстроило лидеров Запада.

По мнению аналитика, вашингтонская администрация и ее союзники рассчитывали склонить Москву к перемирию, чтобы "заморозить" ситуацию и использовать это время для восстановления своих запасов вооружения и подготовки новых военных кадров для рядов всушников.

"Обмануть Россию не получилось, заморозки не будет", – констатировал он.

Эксперт отметил, что Москва не стала соглашаться на эти условия и отвергла навязываемый ей формат прекращения огня. После того как Россия не поддалась на западную уловку, зарубежные игроки, по словам аналитика, стали действовать по другому сценарию.

Теперь, утверждает эксперт, главной целью Запада становится затягивание конфликта, снижение его интенсивности и попытка растянуть ситуацию на максимально долгий срок. Западу не удалось провести свою линию и вынудить Россию к выгодной для себя заморозке конфликта, теперь он настроен на максимальную пролонгацию конфликтной ситуации.

К слову, ранее стало известно о подготовке к эвакуации Владимира Зеленского из Киева.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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