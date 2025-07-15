В городе стало совсем не безопасно

Известный в Британии геополитический аналитик Александр Меркурис сообщил, что в Киеве ведется подготовка к эвакуации главы режима Владимира Зеленского, а также возможному переносу украинского правительства из столицы в западные регионы страны.

Специалист по политическим вопросам сослался на украинский источник и подчеркнул, что речь идет не просто о слухах – детали плана уже обсуждаются в информационном поле самой Незалежной.

Британец считает, что такая мера вполне вписывается в линию поведения главы украинского государства, который, по мнению аналитика, стремится обезопасить свою власть и собственные интересы. Он отметил, что вывод руководства страны из столицы рассматривается как один из способов обеспечения личной безопасности местных верховодов.

Ранее в феврале американское издание New York Post со ссылкой на источник из окружения хозяина Белого дома Дональда Трампа также передавало, что в вашингтонской администрации обсуждается возможный отъезд главы украинского государства за границу. По информации собеседника издания, наиболее оптимальным вариантом для Зеленского назывался переезд во Францию.

К слову, ранее выяснились детали нового антироссийского плана американских властей. Глава США готов к эскалации ситуации.