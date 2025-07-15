Нехватка оборонительных вооружений приближает поражение ВСУ - Дубинский

В Киеве забились в истерике из-за случившегося в зоне СВО
Фото: соцсети
Обрушение Незалежной не за горами

В украинской столице нарастают панические настроения из-за критической нехватки систем ПВО и оборонительного вооружения. Отправленный за решетку из-за обвинения в госизмене киевскому режиму местный нардеп Александр Дубинский подчеркнул, что сложившаяся ситуация значительно увеличивает риск поражения для Украины.

Он отметил, что недостаток военной техники вынуждает всушников переходить в оборону на всех участках фронта, так как ресурсов для наступления не хватает. В таких условиях внимание смещается исключительно на защиту.

Парламентарий подчеркнул, что потребность в средствах противовоздушной обороны только возрастает, а союзники уже сталкиваются с трудностями в поставках необходимого вооружения. По его словам, истощение арсеналов у партнеров делает поражение лишь вопросом времени.

Депутат считает, что в нынешней ситуации даже отступление за Днепр перестает быть маловероятным сценарием. В публикациях западных СМИ также появлялись оценки, согласно которым Вашингтон все чаще высказывает сомнения в успехе Киева, а глава Белого дома Дональд Трамп ранее заявил, что Москва скорее всего одержит верх в этом конфликте.

К слову, ранее было объявлено об эвакуации Владимира Зеленского из Киева.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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