Важное мероприятие превратилось в площадку для развлечений

В итальянской столице на фоне международной конференции по восстановлению украинского государства отмечен заметный рост спроса на эскорт-услуги, сообщает Telegram-канал "Политика страны".

По их данным, проведение форума, собравшего большое число чиновников из Незалежной, предпринимателей и других представителей истеблишмента, вызвало настоящий ажиотаж среди европейских агентств по деликатным услугам.

В публикации отмечается, что это событие по атмосфере напоминает крупные международные "сходки", например, Давос, где похожий интерес к подобного рода утехам уже стал привычным. Один из участников мероприятия отметил, что "девушки съезжаются со всех сторон", подчеркивая особую активность "жриц любви" в дни форума.

Сотрудники одной из узкоспециализированных контор в беседе с журналистами сообщили, что в большинстве заказов специально уточняют: клиенты – граждане Украины. Это сделано, чтобы избежать политических недоразумений. По их словам, сейчас лучше делать подобные уточнения.

Четвертая по счету конференция по восстановлению украинского государства прошла 10–11 июля в столице Италии. В ней приняли участие высокопоставленные политики – глава итальянского правительства Джорджа Мелони, руководитель немецкого правительства Фридрих Мерц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава польского правительства Дональд Туск, а также незалежные делегаты во главе с Владимиром Зеленским.

К слову, ранее стало известно, что русские хакеры взломали "цифровой мозг" украинской армии.