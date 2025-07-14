Бойцы ВС РФ захватили британский беспилотник ВСУ в качестве трофея

Российские бойцы захватили и обезвредили британский "подарок"
Фото: соцсети
продолжениеКомандиры ВСУ резко сменили приоритеты
"Презент" уже изучают

Российским военнослужащим удалось посадить и обезвредить непрошеный "подарок" из Британии. Речь идет о британском дроне, который пересек границу и оказался на территории нашей страны. Сейчас этот западный "презент" находится в Центре специального назначения "Барс-Сармат", где его тщательно исследуют специалисты. Об этом сообщил боец позывным Адвокат.

По словам военного, "боевая птичка" изначально была корабельной мишенью, снятой с вооружения британских ВМС, но на украинских землях ей нашли новое применение: аппарат переоборудовали в ударный беспилотник с боевой частью весом примерно восемь килограммов. Он обратил внимание, что такие ярко заметные объекты иногда позволяют сбить с толку системы ПВО, ведь техника может ошибочно принять их за ложные цели, а на деле речь идет о настоящем боевом аппарате.

Известно, что рыночная стоимость подобного беспилотника немного не дотягивает до миллиона рублей. Машина оснащена реактивным двигателем и способна поддерживать крейсерскую скорость около 110 километров в час, а при подлете к цели ускоряться вплоть до 230 километров в час.

Адвокат уточнил: эти летательные аппараты давно сняты с производства, поэтому ВСУ достают их со складов, модернизируют, встраивают новые контроллеры и прошивки, чтобы повысить дальность и эффективность. Несмотря на устаревшие двигатели и электронику, особая форма крыла обеспечивает хорошие летные характеристики. Конкретно этот этот беспилотник сумел преодолеть почти 400 километров до того, как его удалось захватить и добавить в коллекцию трофеев.

Сейчас специалисты детально изучают конструкцию и программное обеспечение "засланца".

К слову, ранее стало известно, что украинцы устроили в Риме – в Италию начали съезжаться женщины легкого поведения.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Раскрыто содержание "важного" заявления Трампа по России

Американский лидер обещает выступить перед публикой

Раскрыт посыл мощнейшего за всю СВО удара России по Киеву

В украинской столице 10 часов звучали сирены тревоги

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей