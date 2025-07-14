"Презент" уже изучают

Российским военнослужащим удалось посадить и обезвредить непрошеный "подарок" из Британии. Речь идет о британском дроне, который пересек границу и оказался на территории нашей страны. Сейчас этот западный "презент" находится в Центре специального назначения "Барс-Сармат", где его тщательно исследуют специалисты. Об этом сообщил боец позывным Адвокат.

По словам военного, "боевая птичка" изначально была корабельной мишенью, снятой с вооружения британских ВМС, но на украинских землях ей нашли новое применение: аппарат переоборудовали в ударный беспилотник с боевой частью весом примерно восемь килограммов. Он обратил внимание, что такие ярко заметные объекты иногда позволяют сбить с толку системы ПВО, ведь техника может ошибочно принять их за ложные цели, а на деле речь идет о настоящем боевом аппарате.

Известно, что рыночная стоимость подобного беспилотника немного не дотягивает до миллиона рублей. Машина оснащена реактивным двигателем и способна поддерживать крейсерскую скорость около 110 километров в час, а при подлете к цели ускоряться вплоть до 230 километров в час.

Адвокат уточнил: эти летательные аппараты давно сняты с производства, поэтому ВСУ достают их со складов, модернизируют, встраивают новые контроллеры и прошивки, чтобы повысить дальность и эффективность. Несмотря на устаревшие двигатели и электронику, особая форма крыла обеспечивает хорошие летные характеристики. Конкретно этот этот беспилотник сумел преодолеть почти 400 километров до того, как его удалось захватить и добавить в коллекцию трофеев.

Сейчас специалисты детально изучают конструкцию и программное обеспечение "засланца".

К слову, ранее стало известно, что украинцы устроили в Риме – в Италию начали съезжаться женщины легкого поведения.