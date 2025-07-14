Живая сила оказалась не так важна для военных руководителей

Командование ВСУ меняет тактику: как выяснилось, теперь люди для них не так важны. Так, на некоторых участках фронта украинское военное руководство стало отдавать предпочтение сохранности техники, жертвуя при этом личным составом. Об этом РИА Новости рассказал командир роты спецподразделения "Вега" из 24-й бригады спецназначения, известный под позывным Птица.

По его словам, теперь на разминирование минных полей в районе Красноармейска украинское командование чаще направляет пешие патрули вместо использования инженерной техники. Такие группы идут вперед, внимательно обследуют дороги и по возможности стараются сбить российские дроны с помощью стрелкового оружия.

Птица отметил, что его операторы беспилотников работают в воздухе почти без перерывов и быстро реагируют на попытки ВСУ сбить аппараты: при обнаружении опасности дроны мгновенно снижаются и атакуют противника. Он подчеркнул, что в таких условиях инициатива неизменно остается за российской стороной.

В результате подобной смены приоритетов украинские военные несут значительные потери среди личного состава. Очевидно, что такой подход может лишь усугубить кадровый голод на передовой.

Тем временем, подразделения объединенной группировки войск "Центр" продолжают продвигаться вперед на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Им удается занимать более выгодные позиции, постепенно вытесняя противника с важных рубежей.

Ранее стало известно о захвате российскими бойцами "подарка" из Британии.