Сколько украинских боевиков погибли, пока неизвестно

Экипаж российского танка Т-80БВМ из состава группировки "Центр" нанес удар по временной базе незалежных вояк вблизи Красноармейска на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в главном оборонном ведомстве нашей страны.

В министерстве отметили, что здание, в котором укрывались боевики ВСУ, было обнаружено благодаря работе операторов разведывательных дронов. Именно они передали танкистам точные координаты скопления противника в одном из заброшенных домов.

Военные действовали быстро: экипаж танка занял огневую позицию, прицелился согласно полученным данным и открыл огонь осколочно-фугасными снарядами калибра 125 миллиметров. В результате несколько залпов превратили укрытие с личным составом всушников в руины.

Как отметили в оборонном ведомстве, операция проводилась с закрытой огневой позиции, что обеспечило безопасность российского экипажа. Точные потери украинской стороны пока неизвестны.

Красноармейск считается важным логистическим узлом для противника в Донбассе. Город находится примерно в 66 километрах к северо-западу от Донецка и играет стратегическую роль для снабжения украинских войск.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что российские подразделения продолжают успешное продвижение на Красноармейском направлении и постепенно берут под контроль все новые участки города.

К слову, ранее стало известно, что украинцы устроили в Риме – в Италию начали съезжаться женщины легкого поведения.