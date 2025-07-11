NZZ: у Украины осталось два варианта, чтобы избежать провала на фронте

Перед украинским командованием стоит сложная задача

У украинской армии в свете стремительного наступления ВС РФ осталось всего два варианта, чтобы не допустить полного провала на фронте перед потенциальным мирным соглашением между странами. Об этом пишет швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung.

Сейчас ВСУ измотаны после провального летнего наступления, поэтому у российского командования есть больше свободы действий. Тем не менее, украинский главком Сырский рассматривает два основных варианта для защиты страны от полного военного поражения.

Первый – отсрочка, которая подразумевает максимальное сокращение потерь в ходе летнего наступления. Также командующий надеется избежать окружения крупных подразделений, чтобы осенью можно было объединить фронт и определить отправную точку для переговоров.

"В настоящее время Киев, похоже, придерживается этого пути – в надежде на возобновление военной помощи со стороны США", – указывают в статье.

Второй вариант – оперативный отвод. Согласно этой тактике, сухопутные украинские войска отводят на новые более защищенные позиции, чтобы не допустить капитуляции и сохранить армию даже в случае неблагоприятного исхода переговоров.

При этом журналисты отмечают, что последнее решение будет не за Сырским, а за президентом Владимиром Зеленским, у которого своя дилемма между военной необходимостью и политической надеждой, что союзники сдержат свое обещание.

Ранее в США признали, что ситуация на фронте для Украины сложилась печальная.