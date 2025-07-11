На Украине потребовали ликвидировать Верку Сердючку в медиапространстве

На Украине потребовали ликвидировать Верку Сердючку
Верка Сердючка. Фото: Indrek Galetin / wikimedia.org
Многие на родине недолюбливают певца

На Украине выступили с инициативой "отменить" популярного артиста Андрея Данилко, более известного как Верка Сердючка, из-за того, что его песни исполняются на русском языке.

Ликвидировать артиста в медиапространстве потребовал местный продюсер Игорь Кондратюк. Для него очевидно: необходимо убрать с украинской эстрады как сам образ Сердючки, так и ее репертуар на русском языке.

Культурный деятель высказал мнение, что артист мог бы легко адаптировать свои песни, например "Дольче Габбана", для исполнения на украинском, просто изменив окончания слов в нескольких местах. Однако, по словам недовольного украинца, знаменитость не хочет идти на такие шаги и предпочитает заявлять о себе как о представителе "национального меньшинства".

Ранее любимец публики во время одного из шоу с иронией прокомментировал жалобу уполномоченного по вопросам госязыка Тараса Кременя, связанную с исполнением песен на нашем языке. По словам звезды, после этой жалобы в Незалежной якобы "забыли" о конфликте между Ираном и Израилем. После этой язвительной ремарки артист исполнил на украинском языке песню "Поезд Киев – Одесса".

Источник: YouTube-канал "Слей шоу" ✓ Надежный источник
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