Сердючка нецензурно обругала критиков выступления на русском языке

Верка Сердючка перешла на мат из-за недовольных русским языком
Андрей Данилко (Верка Сердючка). Фото: соцсети
Звезда снова в центре политического скандала

Андрей Данилко, много лет выступающий в образе Верки Сердючки, во время концерта в Одессе резко отреагировал на критику в свой адрес за исполнение песен на русском языке. Как пишут в прессе, ссылаясь на источники, артист нецензурно высказался в адрес тех, кто осудил его за использование русского языка на сцене.

По имеющимся данным, во время выступления лицедей исполнил куплет из песни "Если не любят нас" и добавил в него матное слово. Он также заявил, что незалежные омбудсмены "два дня песочили" его после концерта в столице 13 июня, на котором звучали русскоязычные композиции.

Тогда активисты обратились к властям с жалобой на артиста. Чиновники же сообщили, что подали заявление в полицию, сославшись на мораторий на исполнение песен на русском языке в столице, а также обвинили Данилко в нарушении закона об украинизации.

Однако позднее представители властей пояснили, что в данном случае наказания не последует. Мол, закон о госязыке не распространяется на музыкальные произведения, и исполнение песен на русском не является нарушением.

На фоне скандала музыкальный продюсер Леонид Дзюник допустил, что выступления лицедея могут быть запрещены на украинской территории. Он отметил, что ситуация в стране непредсказуема и может развиваться в самом неожиданном направлении.

К слову, ранее Сердючка удивила заявлением о роковой фразе "Раша, гудбай!" 

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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