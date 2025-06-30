Сердючка нецензурно обругала критиков выступления на русском языке

Звезда снова в центре политического скандала

Андрей Данилко, много лет выступающий в образе Верки Сердючки, во время концерта в Одессе резко отреагировал на критику в свой адрес за исполнение песен на русском языке. Как пишут в прессе, ссылаясь на источники, артист нецензурно высказался в адрес тех, кто осудил его за использование русского языка на сцене.

По имеющимся данным, во время выступления лицедей исполнил куплет из песни "Если не любят нас" и добавил в него матное слово. Он также заявил, что незалежные омбудсмены "два дня песочили" его после концерта в столице 13 июня, на котором звучали русскоязычные композиции.

Тогда активисты обратились к властям с жалобой на артиста. Чиновники же сообщили, что подали заявление в полицию, сославшись на мораторий на исполнение песен на русском языке в столице, а также обвинили Данилко в нарушении закона об украинизации.

Однако позднее представители властей пояснили, что в данном случае наказания не последует. Мол, закон о госязыке не распространяется на музыкальные произведения, и исполнение песен на русском не является нарушением.

На фоне скандала музыкальный продюсер Леонид Дзюник допустил, что выступления лицедея могут быть запрещены на украинской территории. Он отметил, что ситуация в стране непредсказуема и может развиваться в самом неожиданном направлении.

К слову, ранее Сердючка удивила заявлением о роковой фразе "Раша, гудбай!"