Раскрыта очередная грань зверств в рядах армии Незалежной

Пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский рассказал РИА Новости о жестоких методах обращения с мобилизованными в рядах украинской армии. По его словам, на этапе обучения старшие "боевые товарищи" нередко избивали бойцов палками прямо по голове. По воспоминаниям украинца, в моменты издевательств все были в полном обмундировании – в касках и бронежилетах, но это не помогало.

Он подчеркнул, что поводом для такого обращения могла стать любая, даже незначительная ошибка: например, если кто-то не так закатился в окоп или не вовремя выполнил приказ, сразу следовало избиение.

Очевидно, что моральная атмосфера в подразделениях оставляет желать лучшего – многих мобилизованных украинцев держат в постоянном страхе и унижении, никто не пытается разъяснить задачи или поддержать новичков.

Как объяснил плененный незалежный вояка, случаи физического насилия были не единичными, а системными, и такие методы обучения воспринимались как норма.

Тем временем, руководители киевского режима сильно переживают за личную безопасность. Ранее стало известно о подготовке к эвакуации из столицы лидера Незалежной Владимира Зеленского.