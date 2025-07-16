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Депутат Верховной рады Артем Дмитрук выразил бурное возмущение происходящим в Одессе, где продолжается насильственная мобилизация. На просторах интернет-пространства он резко высказался по поводу методов, к которым прибегают военные комиссары.
По словам нардепа, пока руководитель главного оборонного ведомства страны Рустем Умеров путешествует с заграничными визитами, украинские граждане продолжают погибать. Так парламентарий отреагировал на видеоролик из Одессы, где двое военных и еще двое мужчин пытались силой затащить человека в автобус.
В социальных сетях активно распространяются подобные ролики: сотрудники территориальных центров комплектования ловят мужчин прямо на улицах, используя грубую силу. Все чаще в армию стараются забрать всех подряд, не разбирая, кто перед ними. Также часто задержанных избивают и увозят на службу насильно.
Тем временем, киевское руководство сильно переживает по поводу личной безопасности. Так, стало известно, что в Киеве готовится эвакуация лидера режима Владимира Зеленского.
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