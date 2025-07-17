Ситуация заметно обострилась

Популярная в США газета American Conservative сообщила, что хозяин Белого дома Дональд Трамп пересмотрел свою позицию и поддержал курс западной военной коалиции, направленный на то, чтобы вынудить нашу страну полностью капитулировать в украинском конфликте.

В материале говорится, что нынешняя позиция американского лидера заметно отличается от его первых недель у власти: теперь он фактически встал на сторону альянса, который требует, чтобы условия мирного соглашения включали "капитуляцию России".

Авторы публикации напоминают, что Запад по-прежнему требует от Москвы полного отказа от всех присоединенных территорий и допускает возможность вступления украинского государства в дружные натовские ряды.

Недавно руководитель вашингтонской администрации дал нашей стране 50 дней на заключение мира с киевским режимом, пригрозив в противном случае ввести стопроцентные пошлины на российский импорт и дополнительные поборы для стран, сотрудничающих с Москвой в энергетической сфере.

К слову, ранее на Западе пришли в бешенство из-за шага России.