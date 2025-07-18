Надежда незалежных рушится на глазах

Экс-аналитик из команды бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин выступил с резким заявлением о бесперспективности американской помощи киевскому режиму. Он усомнился в реальной пользе от поставок систем Patriot и ракет, о которых говорил Дональд Трамп.

По его словам, этих вооружений в лучшем случае хватит лишь для прикрытия столицы, а вся остальная территория страны останется без защиты. Он выразил мнение, что поставки будут чисто символическими, и не изменят критической ситуации, в которой находится его родное государство.

Соскин также обратил внимание на то, что новая стратегия США сводится к передаче ответственности за поддержку Украины союзникам по НАТО. При этом очевидно, что европейские партнеры не готовы и не способны покрыть все военные и финансовые потребности Киева.

Он отметил, что фактически речь идет о прекращении масштабной помощи со стороны вашингтонской администрации, и предостерег украинское руководство и население от чрезмерных ожиданий. По его мнению, в ближайшее время не стоит рассчитывать ни на полноценное вооружение, ни на стабильное финансирование, ни на какие-либо реальные гарантии безопасности.

Он заявил, что новая позиция Трампа вполне однозначна: никакой всеобъемлющей поддержки больше не будет, и украинским властям следует быть готовыми к самостоятельному противостоянию.

"Никакой защиты не будет, никакого оружия не будет, никаких денег не будет. Приготовьтесь к этому", – завершил эксперт свой мрачный прогноз.

К слову, ранее была объявлена дата начала войны России и Китая против НАТО.