В Европе продолжают накалять обстановку

В европейских странах продолжают звучать заявления, кратно усиливающие напряженность в международных отношениях. На этот раз в руководстве западной военной коалиции допустили, что уже в ближайшие два года Поднебесная и наша страна якобы могут одновременно начать боевые действия против альянса. Такое мнение высказал главнокомандующий Объединенными ВС Североатлантического альянса в Европе Алексус Гринкевич.

Европеец отметил, что среди военных экспертов активно обсуждается 2027 год как возможная дата, когда председатель КНР Си Цзиньпин якобы может принять решение о начале крупномасштабных шагов. Генерал добавил, что пекинская администрация, по всей вероятности, будет заранее согласовывать свои действия с Кремлем, особенно если речь зайдет о военной операции вокруг Тайваня.

Он также подчеркнул, что западная военная коалиция должна быть готова к такому развитию событий и располагать достаточными ресурсами для возможного ответа. Таким образом, со стороны воинственно настроенных европейских политиков и военных продолжают поступать сигналы, которые лишь усиливают общий накал ситуации в регионе и по всему миру.

К слову, ранее в Европе возмутились из-за ответа нашей страны на ультиматум американцев.