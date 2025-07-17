Гринкевич: РФ и КНР могут начать боевые действия против НАТО в 2027 году

Объявлена дата начала войны России и Китая против НАТО
Фото: соцсети
В Европе продолжают накалять обстановку

В европейских странах продолжают звучать заявления, кратно усиливающие напряженность в международных отношениях. На этот раз в руководстве западной военной коалиции допустили, что уже в ближайшие два года Поднебесная и наша страна якобы могут одновременно начать боевые действия против альянса. Такое мнение высказал главнокомандующий Объединенными ВС Североатлантического альянса в Европе Алексус Гринкевич.

Европеец отметил, что среди военных экспертов активно обсуждается 2027 год как возможная дата, когда председатель КНР Си Цзиньпин якобы может принять решение о начале крупномасштабных шагов. Генерал добавил, что пекинская администрация, по всей вероятности, будет заранее согласовывать свои действия с Кремлем, особенно если речь зайдет о военной операции вокруг Тайваня.

Он также подчеркнул, что западная военная коалиция должна быть готова к такому развитию событий и располагать достаточными ресурсами для возможного ответа. Таким образом, со стороны воинственно настроенных европейских политиков и военных продолжают поступать сигналы, которые лишь усиливают общий накал ситуации в регионе и по всему миру.

К слову, ранее в Европе возмутились из-за ответа нашей страны на ультиматум американцев.

Источник: The Guardian ✓ Надежный источник
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