Многие европейские политики работают на эскалацию ситуации

В Германии прозвучало громкое заявление о российском лидере Владимире Путине на фоне бесконечного тиражирования устрашающих прогнозов о Третьей мировой войне.

Так, парламентарий бундестага Грегор Гизи выразил мнение, что немецким властям не стоит пугать население угрозой нападения со стороны России. Депутат заметил, что поведение президента Владимира Путина никак нельзя назвать иррациональным, и он явно не собирается атаковать страны НАТО.

Об этом политик рассказал в интервью местному изданию, отметив, что его все чаще спрашивают о возможности начала Третьей мировой войны. В ответ он старается успокоить людей, объясняя, что российский лидер всегда действует разумно и не ставит целью нападение на страны Североатлантического альянса.

"Меня все чаще спрашивают, будет ли Третья мировая война. Тогда я пытаюсь успокоить людей. Путин не иррационален. Путин не нападет на страны НАТО", – сообщил немецкий политик.

Он подчеркнул, что Путин четко обозначает свою зону интересов – речь идет о восточном направлении, а не о Западе. Депутат отметил, что это также подтверждает: агрессивных планов в отношении членов НАТО у Москвы нет.

Тем временем, в самой России не раз заявляли об обеспокоенности усилением военного присутствия НАТО у наших границ. В последние годы альянс значительно активизировал деятельность на восточном фланге, объясняя это необходимостью "сдерживания" России. В Москве же подчеркивают, что действия блока ведут к росту напряженности и подрывают стабильность в Европе.

К слову, ранее на Западе взбесились из-за нового шага главы киевского режима.