Москве пророчат сокрушительную победу

Американский президент Дональд Трамп наивно полагает, что его ультимативная тактика в отношении России возымеет должный эффект. Напротив, вряд ли в течение 50-ти дней, которые политик отвел на заключение мирного договора между Москвой и Киевом, произойдет что-то, что положительно скажется на имидже США, считает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

"Через 50 дней он предъявит Путину ультиматум? Путин просто разведет руками? Он капитулирует? Мы заключим сделку? Это будет выгодная для Соединенных Штатов сделка и мы будем жить долго и счастливо? Вы действительно думаете, что так и произойдет? Я сомневаюсь", – заявил эксперт.

По его словам, после истечения срока украинский конфликт будет продолжаться и в конечном итоге он завершится победой России – рано или поздно. Профессор полагает, что когда Трамп выставлял ультиматум в 50 дней, то действовал скорее интуитивно, чем основываясь на каких-то фактах или ситуации на фронте.

Ранее эксперты объяснили, почему условие Дональда Трампа об урегулировании конфликта не будет эффективным. По их словам, российская сторона еще ни разу не отказалась от своих целей на Украине, и вряд ли переговорное мастерство главы США переубедит Кремль.