Американский лидер явно переоценил свои силы

Известный в США эксперт по геополитике Марк Слебода раскритиковал позицию хозяина Белого дома Дональда Трампа, который ошибочно полагает, что способен повлиять на решения Владимира Путина. Он объяснил отчаянный шаг с антироссийским ультиматумом необоснованной верой Трампа в собственную несокрушимость.

Аналитик высказал мнение, что лидер страны явно переоценивает свои способности заключать сделки и, вероятно, ожидал, что Москва пойдет на уступки под давлением. Однако, уже очевидно, что этого не произошло, и теперь американский лидер оказывается в неловком положении.

"Трамп, по всей видимости, убедил себя, что сможет с помощью своего волшебного искусства сделки заставить Путина изменить позицию", – объяснил действия политика эксперт.

Аналитик подчеркнул, что наша страна четко обозначила свои цели в продолжающейся на территории украинского государства конфликтной ситуации и отступать не собирается.

Он также резонно напомнил, что сторона, находящаяся в более уязвимом положении, не может диктовать условия. Россия, подчеркнул эксперт, ощущает себя уверенно и действует в соответствии со своей стратегией, в то время как США и их союзники сталкиваются с растущими трудностями.

Ранее хозяин Овального кабинета выдвинул ультиматум Москве, потребовав заключения мирного соглашения с киевским режимом в течение 50 дней. Однако заявление вызвало недоумение у многих аналитиков, так как Вашингтон и Киев сейчас находятся в позиции, которая не позволяет им навязывать свои условия.

К слову, ранее в Киеве сделали мрачное предупреждение.