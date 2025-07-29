Ситуация на международной арене становится все более напряженной

Агентство Reuters проанализировало возможные последствия новых санкций, которые может ввести вашингтонская администрация против нашей страны, и пришло к выводу, что они окажутся эффективными, особенно если будут применены так называемые вторичные тарифы – финансовый инструмент, который до сих пор использовался ограниченно, но может сработать в случае с российским экспортом нефти.

Среди стран, на которые санкции могут повлиять сильнее всего, называют Индию. В июне она занимала первое место среди покупателей российской нефти, импортируя около 1,5 миллиона баррелей в сутки по морю. Однако сейчас Индия ведет непростые переговоры с американцами по другим торговым вопросам и вряд ли захочет обострять отношения. В связи с этим, по мнению экспертов, Нью-Дели может пересмотреть свою зависимость от поставок из России, отказаться от них и переключиться на другие, пусть и более дорогие, источники.

А вот Китай, по данным агентства, скорее всего, продолжит сотрудничество с Москвой. Он и сейчас закупает примерно два миллиона баррелей нефти в день, используя как морские маршруты, так и трубопроводы. Пекин уже давно живет под американскими санкциями и воспринимает партнерство с нашей страной как стратегически важное.

Тем не менее, даже если КНР сохранит текущий объем импорта, прекращение поставок в Индию может нанести серьезный удар по российскому бюджету, считают западные аналитики. Более того, Пекин, пользуясь ситуацией, вероятно, станет покупать нефть у Москвы еще дешевле.

К слову, ранее стало известно, что западные страны и Киев задумали устроить в России.