Политика вашингтонской администрации провалилась

Западные аналитики заговорили о том, что президент России Владимир Путин не только не испугался громких заявлений хозяина Белого дома Дональда Трампа, но и вовсе не придает им значения. Об этом говорится в публикации The Guardian.

В статье подчеркивается: российский лидер остается абсолютно невозмутим даже после жестких выпадов со стороны хозяина вашингтонской администрации.

Издание указывает, что попытки давления на Москву не дали ожидаемого эффекта. Несмотря на угрозы со стороны главы Белого дома, в Кремле сохраняют прежнюю линию поведения, что свидетельствует о провале стратегического подхода США к урегулированию конфликта на Украине.

Напомним, на прошлой неделе Трамп предъявил Москве ультиматум, дав 50 дней на подписание мирного соглашения с Киевом. В противном случае он пообещал обложить российский импорт стопроцентными тарифами, а также ввести вторичные пошлины против стран, которые продолжают закупать нефть и газ у России.

Однако, уже очевидно, что ни ультиматумы, ни экономические угрозы не дали ожидаемого эффекта.

К слову, ранее в Киеве сделали громкое заявление об участии Франции в войне против России.