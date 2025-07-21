Париж всеми силами готов поддержать незалежных

Украинские власти сообщили, что французские компании приступят к производству дронов на территории Незалежной. Об этом написал глава киевского режима Владимир Зеленский после переговоров с руководителем главного французского внешнеполитического ведомства Жан-Ноэлем Барро.

Стоит отметить, что это решение принято на фоне более широкой инициативы по развертыванию производственных мощностей в ряде европейских стран.

Ранее киевский верховод анонсировал планы по запуску оборонных предприятий и в некоторых европейских странах. В прессе писали, что организации будут размещены в Дании, Норвегии, Германии, Великобритании и Литве. Советник главы офиса незалежного лидера Александр Камышин уточнял, что первые образцы оружия с таких заводов могут появиться уже в 2026 году – в частности, на объекте в Дании.

Также Зеленский заявлял, что лишь 40% вооружения, используемого украинской армией, производится внутри страны. А на саммите НАТО в Гааге он вновь просил увеличить финансирование, ссылаясь на нехватку средств для развития военной промышленности.

В России подобные действия считают прямым вмешательством стран западной военной коалиции в вооруженный конфликт. Поставки оружия и организация их производства на территории Украины или за ее пределами лишь отдаляют перспективу дипломатического урегулирования и ведут к эскалации.

К слову, ранее на Западе пришли в бешенство из-за шага России.