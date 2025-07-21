Дизен: пресса на Западе начала негативно говорить о Зеленском

"Надвигающаяся катастрофа": Зеленскому указали на мрачную деталь
Фото: www.unsplash.com
Дела киевского верховода становятся все хуже

В адрес главы киевского режима Владимира Зеленского в западной прессе начали звучать все более критические оценки. На эту деталь обратил внимание известный норвежский профессор Гленн Дизен. Он отметил, что в публикациях появились сюжеты, которые ранее могли бы быть легко отнесены к "российской пропаганде".

По его мнению, сложившийся на Западе образ украинского лидера как символа героического сопротивления постепенно разрушается. Аналитик считает, что в медиапространстве наблюдается подготовка общественности к изменению риторики и будущим политическим сдвигам, которые могут отразиться на ситуации внутри Незалежной, а также за ее пределами.

"Надвигающаяся катастрофа очевидна, и общественность готовят к смене информационной повестки", – отметил эксперт.

Эти наблюдения коррелируют с недавним заявлением американского журналиста Сеймура Херша, который сообщил об источниках, рассказавших ему о возможной смене власти в Киеве. По его данным, в ближайшие месяцы на пост президента может претендовать бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне украинский посол в Британии Валерий Залужный.

Кроме того, издание Financial Times в июле обратило внимание на растущую обеспокоенность со стороны западных политиков, правозащитников и дипломатов. Они выражают тревогу по поводу авторитарных тенденций в управлении Незалежной, связанных с использованием чрезвычайных полномочий для преследования оппонентов и подавления критики.

К слову, ранее в Киеве сделали громкое заявление об участии Франции в войне против России.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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