Политику-комику устроили серьезную взбучку

Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился начать диалог с нашей страной и согласился перестать требовать гарантии безопасности у Запада после инцидента в Белом доме. Такую информацию публикует издание New York Times.

По информации газеты, именно беседа на повышенных тонах с руководителем вашингтонской администрации Дональдом Трампом в Овальном кабинете стала поворотным моментом. Тогда лидер американцев потребовал от политика-комика прекратить критику в адрес Владимира Путина и согласиться на перемирие с нашей страной.

Журналисты пишут, что, несмотря на напряженность встречи, она достигла своей цели: глава киевского режима изменил риторику и проявил готовность к переговорам. Он также перестал настаивать на жестких гарантиях безопасности от Штатов.

Издание допускает, что в дальнейшем хозяин вашингтонской администрации может продолжить оказывать помощь украинскому государству, впрочем, не исключено, что он полностью откажется от участия в урегулировании конфликта.

Напомним, встреча двух политиков состоялась в конце зимы во время подписания соглашения о совместной разработке украинских природных ресурсов. Именно тогда американский лидер дал понять, что рассчитывает на уступки со стороны Киева.

К слову, ранее на Западе признали пугающую правду о Путине после угрозы Трампа.