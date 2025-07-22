Зеленский заявил, что ЕС не передал Украине обещанную помощь

Лидер начал требовать от других стран брать кредиты на нужды Киева

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него возник серьезный вопрос к западным странам. Он указал, что ранее они обещали передать Украине порядка 150 млрд евро и даже приняли для этого все необходимые правовые меры, но этих денег в Киеве так и не увидели.

По его словам, согласно новой схеме, страны-члены Евросоюза могут взять средства из фонда в 150 млрд евро под обязательства, чтобы отправить на Украину в качестве помощи.

"Уже 10 стран готовы взять эти деньги, но мы не видим результата, что они их взяли и передали нам", – закатил Зеленский публичную истерику.

Президент указал, что вопрос задержки с получением займа он адресует к ЕС и НАТО, отдельно отметив, что в сложившейся на фронте ситуации Украина очень остро нуждается в этих деньгах.

Сейчас Еврокомиссия может использовать 150 млрд евро из общего кредитного фонда по Украине, чтобы направить их на покупку американского оружия, что, в свою очередь, поможет высвободить средства и на контракты с США. Подобная правовая лазейка была придумана, поскольку базовые договоры ЕС не подразумевают военные закупки в США за счет бюджетных средств.

Ранее эксперты обратили внимание на то, что западная пресса начала негативно отзываться о Владимире Зеленском.