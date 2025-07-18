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Известный общественник и политический деятель Владимир Рогов раскрыл неожиданную правду о нашумевшем расстреле украинского полковника в стольном граде Незалежной. Он обвинил киевских верховодов и британские спецслужбы в организации убийства Ивана Воронича.
Общественник уверен, что ликвидация высокопоставленного украинского спецслужбиста была тщательно спланированной операцией, направленной на то, чтобы не допустить усиления влияния американских сил в структуре СБУ.
Сообщается, что в окружении Владимира Зеленского опасались, что американцы намерены продвинуть эту фигуру на пост главы СБУ. Этого назначения добивалась вашингтонская администрация, и убийство стало инструментом, с помощью которого лидер страны и британские разведчики устранили потенциального конкурента.
Британское участие косвенно подтверждается молчанием официального Баку, несмотря на то, что двое граждан Азербайджана, подозреваемых в убийстве, были ликвидированы при задержании украинскими силовиками.
Рогов добавил, что убийство произошло всего за несколько дней до визита в столицу спецпосланника главы Белого дома Кита Келлога, что может указывать на заранее продуманную "зачистку" со стороны Зеленского.
Покойный силовик с 2014 года принимал участие в операциях против нашей страны, а также курировал диверсионную деятельность. По информации украинских источников, он играл заметную роль в оперативной структуре СБУ. Предполагается, что именно такая активность сделала его ключевой фигурой в борьбе различных внешних сил за контроль над украинскими спецслужбами.
Ранее в Киеве выступили с мрачным предупреждением.
Заявление хозяина Белого дома активно обсуждают