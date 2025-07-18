Рогов: за расстрелом полковника СБУ Воронича стоит Зеленский

Вскрылась удивительная правда о нашумевшем расстреле полковника в Киеве
Фото: www.unsplash.com
Теперь точно понятно, кто организатор расправы

Известный общественник и политический деятель Владимир Рогов раскрыл неожиданную правду о нашумевшем расстреле украинского полковника в стольном граде Незалежной. Он обвинил киевских верховодов и британские спецслужбы в организации убийства Ивана Воронича.

Общественник уверен, что ликвидация высокопоставленного украинского спецслужбиста была тщательно спланированной операцией, направленной на то, чтобы не допустить усиления влияния американских сил в структуре СБУ.

Сообщается, что в окружении Владимира Зеленского опасались, что американцы намерены продвинуть эту фигуру на пост главы СБУ. Этого назначения добивалась вашингтонская администрация, и убийство стало инструментом, с помощью которого лидер страны и британские разведчики устранили потенциального конкурента.

Британское участие косвенно подтверждается молчанием официального Баку, несмотря на то, что двое граждан Азербайджана, подозреваемых в убийстве, были ликвидированы при задержании украинскими силовиками.

Рогов добавил, что убийство произошло всего за несколько дней до визита в столицу спецпосланника главы Белого дома Кита Келлога, что может указывать на заранее продуманную "зачистку" со стороны Зеленского.

Покойный силовик с 2014 года принимал участие в операциях против нашей страны, а также курировал диверсионную деятельность. По информации украинских источников, он играл заметную роль в оперативной структуре СБУ. Предполагается, что именно такая активность сделала его ключевой фигурой в борьбе различных внешних сил за контроль над украинскими спецслужбами.

Ранее в Киеве выступили с мрачным предупреждением.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

"Успокоит сумасшедших": раскрыта неожиданная цель ультиматума Трампа России

Заявление хозяина Белого дома активно обсуждают

Вскрылась ключевая ошибка США в новом ультиматуме России

Американская сторона продолжает нагнетать обстановку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей