Степашин назвал схожей чертой Путина и Трампа приоритетность своих стран

Обнаружена схожая черта Путина и Трампа
Владимир Путин и Дональд Трамп. Кадр: YouTube
Лидеры двух ведущих государств в чем-то похожи

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин высказался о сходстве Владимира Путина и Дональда Трампа, отметив, что оба политика прежде всего ориентированы на национальные интересы. Он подчеркнул, что для хозяина Овального кабинета Америка всегда важнее любых внешних вопросов, а для нашего главнокомандующего – в приоритете Россия. По мнению известного политика, оба лидера выстраивают свою линию поведения исходя из прагматизма и стремления защитить собственное государство.

Степашин заметил, что Трамп ведет себя как прагматик, которому куда важнее внутренние вопросы страны, чем судьба украинского государства или еврообъединения в целом.

В свою очередь, Россия для главы нашей страны – не просто территория, а абсолютная ценность, требующая особого внимания. То же самое можно сказать и про отношение Трампа к Соединенным Штатам. Именно это "роднит" двух президентов, несмотря на различия в политических взглядах и методах работы.

Кроме того, экс-премьер обратил внимание на манеру общения российского президента в международных вопросах. Он отметил, что Путин умеет вести тонкую дипломатическую игру: всегда взвешенно и осторожно обсуждает самые сложные темы, будь то отношения с Ближним Востоком, диалог с Израилем и Ираном или крупные мировые вызовы. Такой подход, разумеется, выгодно отличает его на фоне западных лидеров.

К слову, ранее была раскрыта неожиданная цель нового антироссийского ультиматума США.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Выяснились детали нового антироссийского плана Трампа

Глава США готов к эскалации ситуации

Вскрылась ключевая ошибка США в новом ультиматуме России

Американская сторона продолжает нагнетать обстановку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей