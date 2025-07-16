Лидеры двух ведущих государств в чем-то похожи

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин высказался о сходстве Владимира Путина и Дональда Трампа, отметив, что оба политика прежде всего ориентированы на национальные интересы. Он подчеркнул, что для хозяина Овального кабинета Америка всегда важнее любых внешних вопросов, а для нашего главнокомандующего – в приоритете Россия. По мнению известного политика, оба лидера выстраивают свою линию поведения исходя из прагматизма и стремления защитить собственное государство.

Степашин заметил, что Трамп ведет себя как прагматик, которому куда важнее внутренние вопросы страны, чем судьба украинского государства или еврообъединения в целом.

В свою очередь, Россия для главы нашей страны – не просто территория, а абсолютная ценность, требующая особого внимания. То же самое можно сказать и про отношение Трампа к Соединенным Штатам. Именно это "роднит" двух президентов, несмотря на различия в политических взглядах и методах работы.

Кроме того, экс-премьер обратил внимание на манеру общения российского президента в международных вопросах. Он отметил, что Путин умеет вести тонкую дипломатическую игру: всегда взвешенно и осторожно обсуждает самые сложные темы, будь то отношения с Ближним Востоком, диалог с Израилем и Ираном или крупные мировые вызовы. Такой подход, разумеется, выгодно отличает его на фоне западных лидеров.

К слову, ранее была раскрыта неожиданная цель нового антироссийского ультиматума США.