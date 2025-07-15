Лавров передал Си Цзиньпину устное послание от Путина

Си Цзиньпину передали послание от Путина
Си Цзиньпин. Кадр: YouTube
Лидеры двух ведущих стран находятся в тесном контакте

Руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином передал ему устное послание от главы России Владимира Путина. Такой информацией поделились работники МИД.

Шеф российской дипломатии передал руководителю КНР личные пожелания и теплый привет от российского главнокомандующего, отметили в ведомстве. Стороны обсудили вопросы, связанные с укреплением взаимовыгодного сотрудничества, в том числе подготовку визита главы нашей страны в Поднебесную.

Напомним, поездка главнокомандующего РФ запланирована в связи с его резонансным решением поучаствовать в торжественных мероприятиях к восьмидесятой годовщине разгрома милитаристских сил японского государства.

Кроме этого, как подчеркнули в министерстве, в ходе переговоров были затронуты актуальные вопросы международной и региональной повестки.

Глава Китая, в свою очередь, поприветствовал скорый визит российского лидера, подчеркнув, что между ними сложились добрые и давние отношения.

К слову, ранее была раскрыта ключевая ошибка американских властей в отношении России.

Источник: МИД России ✓ Надежный источник
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