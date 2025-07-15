Лавров передал Си Цзиньпину устное послание от Путина

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином передал ему устное послание от главы России Владимира Путина. Такой информацией поделились работники МИД.
Шеф российской дипломатии передал руководителю КНР личные пожелания и теплый привет от российского главнокомандующего, отметили в ведомстве. Стороны обсудили вопросы, связанные с укреплением взаимовыгодного сотрудничества, в том числе подготовку визита главы нашей страны в Поднебесную.
Напомним, поездка главнокомандующего РФ запланирована в связи с его резонансным решением поучаствовать в торжественных мероприятиях к восьмидесятой годовщине разгрома милитаристских сил японского государства.
Кроме этого, как подчеркнули в министерстве, в ходе переговоров были затронуты актуальные вопросы международной и региональной повестки.
Глава Китая, в свою очередь, поприветствовал скорый визит российского лидера, подчеркнув, что между ними сложились добрые и давние отношения.
К слову, ранее была раскрыта ключевая ошибка американских властей в отношении России.
"Презент" уже изучают
В западной военной коалиции разработали коварный план