Экс-глава Пентагона Гейтс указал на стойкую позицию Путина по Украине

Американцы ожидали, что со временем лидер будет больше готов к уступкам, но этого не случилось

За последние три года российский лидер Владимир Путин четко придерживался своих взглядов и целей в украинском конфликте, что создало некоторые проблемы для Запада. Такое заявление сделал бывший глава Пентагона Роберт Гейтс в интервью для Bloomberg.

Он полагает, что глава России видит свою миссию в восстановлении Российской Империи, и она невозможна без возвращения Украины. Даже если Путин не сможет полностью взять и присоединить все территории, то для него важно, чтобы Украина превратилась в государство-клиент, которое слушается Москву. Именно поэтому ключевыми требованиями Кремля с самого начала неизменно являются присоединение нескольких украинских областей, разоружение, запрет на членство Украины в НАТО и ЕС.

"И он ни на секунду не дрогнул с самого начала и готов заплатить любую цену", – восхитился Гейтс.

При этом бывший военный указал, что даже в текущей ситуации строить прогнозы по дальнейшему развитию конфликта – сложно. С одной стороны, Москва не теряет решимости, хотя обстановка внутри страны с каждым годом становится тяжелей в экономическом плане. С другой стороны, Киев испытывает большие проблемы на фронте, но вместе с этим неплохо удерживает свои позиции на Востоке.

Ранее СМИ сообщили, что Дональд Трамп изменил свою риторику в отношении России из-за позиции Мелании, которую возмущают бомбежки украинских городов.