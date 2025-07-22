Hill: Трамп начал угрожать России из-за жены

Лидер не смог вынести унижения

Внезапный разворот Дональда Трампа в сторону угроз в отношении России был вызван влиянием его супруги Мелании. Такое заявление сделал член палаты представителей Дон Бэкон.

"Президент сказал, что жена каждый день напоминает ему, что Россия бомбит украинские города каждую ночь", – поделился политик в интервью.

По его словам, именно поэтому Трамп решил перейти к более резкой риторике в отношении Владимира Путина и России. Республиканец вспомнил, как президент рассказывал своей жене об итогах переговоров с российским лидером, уверяя ее, что все прошло замечательно. Однако Мелания в ответ на это всегда указывала, что после беседы российские войска нанесли сокрушительные удары по украинским городам, и, видимо, общение оказалось не таким эффективным, как полагал ее муж.

В итоге из-за постоянных поддевок со стороны супруги Трамп перешел к более резкой позиции в отношении России, пригрозив ввести огромные пошлины против тех стран, которые покупают российскую нефти.

Ранее в США заявили, что ультиматум Трампа о заключении мира на Украине в течение 50 дней не обернется ничем положительным – Россия не откажется от своих военных целей, а позиции Америки будут подорваны.