Трамп выложил созданное нейросетью видео с арестом Барака Обамы

Трамп выложил видео с арестом Барака Обамы
Барак Обама. Кадр : соцсети
Президент сильно удивил публику

Нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп в понедельник, 21 июля, разместил на своей платформе Truth Social короткий видеоролик, созданный с помощью нейросетей, в котором агенты ФБР якобы задерживают бывшего руководителя вашингтонской администрации Барака Обаму.

В ролике использованы фрагменты выступлений нескольких политиков, включая самого Обаму и экс‑главу Белого дома Джо Байдена, все они по очереди произносят знаменитую фразу о том, что "никто не стоит выше закона".

Затем кадры переключаются на сцену из Овального кабинета, где Обама и Трамп беседуют за столом, а затем в кадр входят спецагенты и надевают 44-му лидеру американцев наручники. Все это происходит на фоне улыбки действующего президента.

Кадр: видео на странице Дональда Трампа в соцсети Truth Social

Глава страны выложил лишь видеоролик, не добавив никакой подписи.

Накануне, 20 июля, он обвинил Обаму в махинациях во время президентской кампании 2016 года. В доказательство он сослался на рассекреченные материалы американских разведчиков, из которых следует, что администрация Обамы скрывала сведения о том, что наша страна не планировала и не имела технических возможностей вмешаться в электронную систему голосования на тех выборах.

К слову, ранее жена Обамы сделала громкое заявление о разводе.

Источник: Truth Social ✓ Надежный источник
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