Вашингтон готов идти на эскалацию

Попытки оказать давление на Россию обречены на провал – с таким заявлением выступил известный американский аналитик Тони Шаффер. Он уверен, что даже громкие угрозы со стороны Дональда Трампа не смогут поколебать позицию Москвы. Кроме того, союзники России прекрасно понимают, что без Москвы и взаимной поддержки не смогут выжить, поэтому будут действовать в пророссийском ключе.

Эксперт отдельно подчеркнул, что в Кремле осознают: за ними правда и стратегическая инициатива и от достигнутого на поле битвы никто отказываться не собирается.

Он отметил, что не понимает, кто сейчас советует хозяину Овального кабинета, но уверен – такие резкие выпады в сторону России ничем хорошим не закончатся, особенно в момент, когда Москва чувствует себя уверенно и одерживает очевидные победы. Он отметил, что мир нужен всем, особенно России, но он должен быть честным и соблюдать ее интересы.

Эксперт также подчеркнул, что союзники нашей страны, входящие в БРИКС, прекрасно осознают: поодиночке им не выжить. Давление вашингтонской администрации может легко переключиться на них, и поэтому они делают ставку на сплоченность. Индия на фоне санкционного давления уже нашла альтернативные рынки, Китай научился игнорировать угрозы со стороны Евросоюза.

"Это две крупнейшие страны, они нуждаются в больших запасах газа и нефти. Без них им не выжить, а у России всего в избытке", – напомнил специалист.

У Москвы есть все необходимое: и газ, и нефть, и ресурсы, которыми она готова делиться только с теми, кто не играет в односторонние санкции.

К слову, ранее стало известно, что в США Владимиру Зеленскому отвели последние два месяца.