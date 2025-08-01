Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Владимиру Зеленскому начинают откровенно намекать, что его время у власти подходит к концу. По словам американского экс-разведчика Тони Шаффера, киевскому верховоду осталось всего два месяца – уже к октябрю он будет политически ликвидирован и кресло президента Украины займет совсем другое лицо.
В недавнем интервью эксперт поделился своим мнением и дал понять: терпение у западных лидеров, включая Дональда Трампа и ключевых фигур в Европе, на исходе. По мнению аналитика, коллективный Запад больше не видит в Зеленском лидера, способного вести страну дальше, и всерьез обсуждает его уход. Если все пойдет по намеченному сценарию, нынешний киевский верховод лишится полномочий уже через пару месяцев.
"Прямо сейчас коллективный Запад пытается покончить с ним", – отметил аналитик.
На место Зеленского, согласно многочисленным утечкам, прочат Валерия Залужного – бывшего главнокомандующего ВСУ и нынешнего посла в Лондоне. Именно его, как уверяют источники, все чаще обсуждают за закрытыми дверями как более подходящую и приемлемую фигуру.
Подобные разговоры явно не безосновательны. В июле российская разведка сообщала, что в Альпах прошли тайные переговоры с участием американцев, британцев и украинских элит. Главной темой обсуждений стала замена действующего главы киевского режима.
Если верить этим данным, судьба Зеленского уже решена – остается лишь дождаться, когда прозвучит команда: "На выход!".
К слову, ранее был раскрыт трехэтапный план по свержению Зеленского.
Вопрос давно пора закрыть
Противник продолжает агрессивные действия