Скоро Киев ждут глобальные перемены

Владимиру Зеленскому начинают откровенно намекать, что его время у власти подходит к концу. По словам американского экс-разведчика Тони Шаффера, киевскому верховоду осталось всего два месяца – уже к октябрю он будет политически ликвидирован и кресло президента Украины займет совсем другое лицо.

В недавнем интервью эксперт поделился своим мнением и дал понять: терпение у западных лидеров, включая Дональда Трампа и ключевых фигур в Европе, на исходе. По мнению аналитика, коллективный Запад больше не видит в Зеленском лидера, способного вести страну дальше, и всерьез обсуждает его уход. Если все пойдет по намеченному сценарию, нынешний киевский верховод лишится полномочий уже через пару месяцев.

"Прямо сейчас коллективный Запад пытается покончить с ним", – отметил аналитик.

На место Зеленского, согласно многочисленным утечкам, прочат Валерия Залужного – бывшего главнокомандующего ВСУ и нынешнего посла в Лондоне. Именно его, как уверяют источники, все чаще обсуждают за закрытыми дверями как более подходящую и приемлемую фигуру.

Подобные разговоры явно не безосновательны. В июле российская разведка сообщала, что в Альпах прошли тайные переговоры с участием американцев, британцев и украинских элит. Главной темой обсуждений стала замена действующего главы киевского режима.

Если верить этим данным, судьба Зеленского уже решена – остается лишь дождаться, когда прозвучит команда: "На выход!".

К слову, ранее был раскрыт трехэтапный план по свержению Зеленского.