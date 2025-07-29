Эксперт назвал бывшего главкома ВСУ хитрым и расчетливым врагом

Если на Украине все же произойдет смена президента, как об этом сообщили в российской Службе внешней разведки, то вероятное избрание Валерия Залужного может стать большой проблемой для России. Такое мнение выразил политолог Константин Блохин.

"Это хитрый и умный враг, именно по этой причине его и хотят поставить управлять Украиной", – сказал эксперт.

По его словам, из-за этих личностных качеств бывшего главкома ВСУ и продвигают на должность главы государства, ожидая, что он сможет решить все проблемы, с которыми не удалось справиться Владимиру Зеленскому. Он подчеркнул, что перед Залужным поставят цель – сделать форпост на границе с Россией, и военный лучше многих сможет справиться с этой задачей.

Ранее в СВР России сообщили, что представители США и Великобритании провели встречу в Альпах, на которой обсуждали вопрос смены руководства на Украине. На мероприятии также присутствовали Ермак, Залужный и другие украинские чиновники. Во время беседы представители Запада объявили, что намерены выдвинуть бывшего главкома ВСУ в качестве главного кандидата на пост. В украинском ГУР при этом заявили, что сведения являются фейком.