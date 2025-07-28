Дубинский: Вашингтон планирует сменить власть в Киеве

"Только один путь": в Киеве забили тревогу из-за нового удара по Зеленскому
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Песенка киевского верховода фактически спета

Украинский нардеп Александр Дубинский, продолжающий сидеть за решеткой по обвинению в госизмене, заявил, что вашингтонская администрация фактически прокладывают для Владимира Зеленского единственный путь – участие в выборах с гарантированным поражением. Своим мнением политик поделился на просторах интернет-пространства.

Он уверен, что американские спонсоры приняли окончательное решение и хотят избавиться от президента-комика, лишив его власти.

"Очевидно, что у Зеленского есть только один путь – это пойти на выборы, чтобы их проиграть", – пояснил государственный деятель.

Сейчас в информационном пространстве все чаще звучат версии о подготовке смены власти в украинском государстве. Ранее известный в США и за их пределами аналитик Сеймур Херш, ссылаясь на информированных осведомителей, сообщал, что экс-главком армии Незалежной Валерий Залужный может занять место руководителя страны в ближайшие месяцы.

Срок президентских полномочий Зеленского истек весной прошлого года, но выборный процесс так и не начался из-за военного положения. Хозяин Овального кабинета Дональд Трамп уже называл Зеленского диктатором, сетуя, что его поддержка в стране упала до четырех процентов.

Напомним, ранее был раскрыт новый антироссийский план Запада и Киева.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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