Economist: команда Зеленского была шокирована решением по НАБУ и САП

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Принятие нового закона, ограничивающего деятельность антикоррупционных органов на Украине, стало настоящим удивлением для многих приближенных к президенту чиновников. Инициатива была резко воспринята украинскими парламентариями, которые приравняли решение к фактической ликвидации НАБУ и САП.
Как пишет британский журнал The Economist, чиновники полагают, что так в офисе Зеленского решили расправиться с внутренними врагами, воспользовавшись подходящим моментом "безнаказанности и возможностей". Тем не менее, большинство не ожидало, что власти пойдут на такой шаг.
"Натиск на антикоррупционную инфраструктуру Украины шокировал многих в собственной команде Зеленского", – пишет издание.
Украинские источники утверждают, что закон против НАБУ был принят в качестве ответной меры со стороны президентской администрации, недовольной обвинением в отношении экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова в коррупции.
По данным западных СМИ, в ЕС решение Зеленского может привести к введению санкций против Киева и отмене безвизового режима, не говоря о полном отказе от присоединения Украины к объединению.
Ранее стало известно, что из-за нового закона в офисе Зеленского произошел раскол, и один из его ближайших соратников намерен выступить против президента.
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